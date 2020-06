“Intuyo que se me va a hacer muy difícil, no sólo a mí sino también a muchos, de poder volver este año” declaró el subcampeón de la divisional menor del TN.

Durante la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional, Agustín Herrera pasó por los micrófonos de Mundo Sport y comentó cuál es su realidad para la continuidad del año. El piloto de Olavarría contó las complicaciones que le generó esta pandemia en torno a lo que será reunir el presupuesto para poder seguir en el Turismo Nacional.

Dos pruebas disputadas hasta el momento dan forma al Campeonato Argentino 2020 de Turismo Nacional Clase 2 que lidera Nicolás Posco, a bordo del Ford Fiesta Kinetic del equipo Ale Bucci Racing, superando por solo un punto a Agustín Herrera, quien este año utiliza un Toyota Etios atendido por el equipo GR Competición. Emanuel Abdala, en tanto, completa los tres primeros, con misma preparación que el piloto de Olavarría, sumando 56 unidades.

- ¿Cuál es el diálogo con los sponsors, como viene la mano en ese rubro?

- “La verdad es que estoy en contacto permanente con los sponsors porque son amigos de muchos años. No he tocado el tema con ellos, no me parece el momento indicado. Obviamente, sé que a cada uno le está tocando pasar por momentos difíciles, en el momento que haya una fecha para largar, si es que se larga, ahí veré como está el panorama. Intuyo que se me va a hacer muy difícil, no sólo a mí sino también a muchos, de poder volver este año. Pero lo vamos a intentar haciendo un gran esfuerzo si Dios quiere y todo vuelve a la normalidad”.

- ¿Se te complica después de venir de un año muy bueno?

- “El año pasado fue muy bueno para mí que me sirvió para afianzar eso que tanto me costaba y este año arrancamos muy bien también, teníamos un lindo proyecto dentro de la estructura de Tito Bessone con el apoyo de Toyota y ahora vuelve todo a cero, a salir a ponerle el pecho, a tratar de juntar el presupuesto y seguro que no va a ser para nada fácil”.

- ¿Hay charlas con gente de la categoría para tener una idea de cómo viene todo?

- “Sí, lo que nos dijeron que por ahí esta semana es crucial en cuanto a tener una respuesta del Gobierno así esperaremos esta semana y veremos que se puede inventar, ya estamos a mitad de año y quedan 10 fechas en lo que hace al campeonato y se verá cual es el protocolo a seguir, la cantidad de fechas que se van a disputar y de que manera. Todo es muy difícil, estamos a la espera de resoluciones y noticias”.

- ¿Cómo venía el proceso de adaptación a este modelo Etios?

- “La verdad que es un proyecto muy alentador, por eso se viene trabajando en el motor por parte de Pou, se hicieron dos escapes nuevos y se está trabajando para la vuelta, ojalá que sea este año o el que viene. Es una lástima porque habíamos arrancado muy bien”.