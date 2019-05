Agustín Herrera busca protagonismo en Neuquén. El olavarriense afrontará el 4to. capítulo de la Clase 2 del TN siendo el líder del campeonato. "La intención es llegar en el mejor puesto posible, sumar y no cargar", analizó.

Agustín Herrera disputará el Turismo Nacional en Neuquén, cuarta fecha del Campeonato Argentino, sobre el Renault Clio del equipo GR Competición motorizado por Esteban Pou. De este modo, el punto del campeonato de la Clase 2 anunció que la mejor posición sería del sexto lugar para atrás, teniendo en cuenta que evitaría sumar kilos; pero su objetivo fundamental es regresar siendo líder de la divisional menor.

El piloto de Olavarría confirmó a EL POPULAR Medios que su unidad continúa siendo vigente, más allá de ser un auto de vieja generación; siendo grandes candidatos los propietarios de VW Gol Trend. Sin embargo, entendió que su plantel está firme en el objetivo de continuar siendo protagonista en cada competencia.

- Se viene la cuarta en Neuquén y llegas como puntero de la Clase 2. ¿Lo imaginabas antes de comenzar la temporada?

No. La verdad que no lo imaginaba porque tampoco creía que iba a arrancar. Todo salió de repente, concurrí a la primera fecha en La Pedrera de San Luis sin saber cómo iba a funcionar el auto porque pude alquilar el Renault Clio que estaba parado. Me encontré con una buena potencia y al cabo de las tres primeras fechas lo pude ratificar. Creo que el trabajo del día a día que se realiza en el taller es óptimo para estar en el alto nivel que hoy demanda el Turismo Nacional. Hoy creo que soy uno de los pocos que sigue arriba de un Clio porque varios pilotos se bajaron, entonces es un auto de vieja generación que todavía sigue vigente.

- El Renault Clio es el más pesado con 30 kilos de lastre. ¿Es momento de alguna estrategia para descargar?

- No es momento para descargar porque lo máximo que podría ser es cinco kilos ya que tendré durante toda la temporada los 25 por haber ganado. La idea es tratar de seguir recolectando puntos. La intención es llegar en el mejor puesto posible, sumar y no cargar. Desde el sexto puesto para atrás sería muy bueno para cumplir con el objetivo; pero si llegado el momento tengo un auto para pelear por la carrera voy a ir por el triunfo; después que se arregle el motorista para `tirar´ los 50 kilos (risas).

- Ever Franetovic es tu escolta a 5 puntos y el único que repitió podio. ¿Aparte del santafesino, qué otro piloto es candidato a ganar?

- Son varios los candidatos para ganar. Creo que los pilotos de Gol Trend están muy bien por el lado del reglamento y otros pilotos son rápidos. Habrá más paridad todavía cuando empiecen a sumar puntos más rivales. Franetovich no es el único, serán varios los candidatos al cabo de las próximas fechas.

- ¿Cómo imaginas el cierre del domingo en Neuquén?

- Me imagino volviendo puntero del campeonato. La idea es salir a defender la punta del campeonato. El motorista como el resto del plantel trabajaron intensamente para alcanzar un buen fin de semana y cumplir con el objetivo de mantener el nivel. Quiero regresar siendo puntero".

Javier Torres

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.