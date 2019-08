Minutos después de las 11 se inició la presentación de la 8° fecha del Top Race V6 en Olavarría. El lugar elegido resultó el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, el Templo de la Velocidad de los Gringos cuatro veces campeones consecutivos del TC en la década del 60.

La primera palabra estuvo a cargo de Juan Traversa presidente del AMCO. “Agradecer el acompañamiento. La satisfacción de volver a tener el Top Race en Olavarría. La charla que comenzó a principios de año con Miguel Angel Guerra después tomó forma, sumando personas como Néstor Espósito gerente de Cerro Negro y LOSA y el intendente Ezequiel Galli.

Luego llegó el turno del intendente municipal Ezequiel Galli que declaró: “Néstor Esposito ha sido participé de la llegada del Top Race. Agradezco a Urtubey, a Traversa porque lo que buscamos es que el autódromo tenga vida y ver autos de todas las categorías. Tenemos otro fin de semana tuerca en la ciudad con todo lo que eso significa para los olavarrienses.

A su turno del titular del Top Race V6 Alejandro Urtubey con la vuelta de la categoría después de su ultimo paso en 2015. “Pasaron algunos años y volvemos a estar acá, es una alegría. Mi agradecimiento al intendente Galli, un dirigente que tiene futuro porque se ocupa de la gente y del deporte; hiciste un esfuerzo enorme para que el Top Race regrese. Lo mismo que Néstor Espósito que llamó para aportar la posibilidad de llegar a Olavarría. Se cumplió el objetivo a través del AMCO. Una carrera se organiza en conjunto porque la situación no está sencilla.

Mientras que después habló Néstor Esposito gerente de la firma Cerro Negro | LOSA. “La vida me permitió encontrar partes y juntarme con gente maravillosa. Ezequiel (Galli) me ofreció la carrera porque la ciudad está bien, pero para que la gente esté entretenida; Juan Traversa es de las personas que pone plata de su bolsillo, arriesga para que la categoría llegue. Me nombran a mí, sólo hice un aporte pero los protagonistas son los pilotos que ponen la vida todos los domingos porque es un deporte de algo riesgo, pero con mucha seguridad”.

Por parte de los pilotos del Top Race estuvieron el líder del torneo y actual campeón Franco Girolami, su escolta y vencedor en las últimas dos carreras Matías Rossi mas su compañero de estructura Mariano Altuna. Por el Top Race Series lo hicieron la olavarriense Josefina Vigo, acompañada por los dos principales pilotos candidatos a la corona como son Bruno Boccanera y Franco De Benedictis.