A días de la apertura de la temporada 2020 de la Promocional 1100 y la Monomarca 1100 en el circuito “La Bota” se conoció la suspensión de todos los eventos deportivos en el país por la pandemia y el dibujo de 1400 metros se quedó sin recibir a las categorías de APPS que regentea Diego Tartúferi.

Ya habían realizado todos los trámites de habilitación correspondiente y la empresa de Roberto Gisler estaba en el tramo final de mejorar con parches algunos sectores del dibujo. “Faltaban días para arrancar el campeonato, pero por el coronavirus hubo que detener todo”, contó Cesáreo quien llegó a la entidad albinegra cuando el presidente era Ricardo Hoffmann y Néstor Ledesma junto con Alberto Iturregui lo presentaron como su sucesor en el puesto de la comisión de autos.

“Comencé siendo colaborador de Ledesma e Iturregui en el 2009, en el verano me dicen que no quieren continuar porque estaban cansados y me ofrecen estar en el cargo desde febrero de 2010. Ya era el presidente de APPK por eso llevamos el karting a Estudiantes. Hicimos muchos dibujos: primero tierra y asfalto, era hermoso, pero se rompían muchos los kartings. Después se decidió encarar por un dibujo todo de tierra. Al principio se usaba entre la uno y la dos, es decir el curvón hasta el sector de “Los Dedos”; después entre la curva cuatro, cinco y el podio cuando todavía estaba”, recordó.

Hugo Cesáreo hizo un repaso en su memoria sobre los presidentes de Estudiantes durante su gestión a cargo de la comisión de automovilismo. “Arranqué con Ricardo Hoffmann que aceptó que yo llegara al club, luego Eduardo Pugnaloni y en la actualidad Emilio Incaurgarat”. Al mismo tiempo reconoció que “hace tres años quería renunciar porque eran muchos los compromisos, pero la comisión directiva se comprometió a colaborar. Hoy tengo a mi lado a Carlos Emiliozzi, a Pepe Mucci, lo mismo que Juan Rodríguez y toda gente amiga que ayuda”.

Actualmente el circuito “La Bota” está preparado para recibir al zonal de APPS, sin embargo “queríamos mejorarlo un poco, principalmente las rajaduras que tiene el piso que se pavimentó en el ochenta. La pandemia nos paró, pero ni bien se autoricé volvemos con los trabajos para terminarlos”, resumió.

Los presidentes

A través de las más de cuatro décadas han pasado varias personas presidiendo la comisión de automovilismo. Raúl Galarza resultó el primero durante el período 1977 - 1981, luego pasó Horacio Alloggia de 1982 - 1984, siguió Osvaldo Castrovinci desde 1985 - 1987, Miguel F. Di Martino lo hizo de 1988 - 1992, Roberto Gelso arrancó en 1992 y continuó hasta 2002. Después llegaron Alberto Iturregui, también Sergio Iriarte, José Luis Bibiloni, Néstor Ledesma y desde el 2 de febrero de 2010 hasta la actualidad Hugo Cesáreo.