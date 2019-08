La carrera pasada se cortó la buena racha de 4 podios consecutivos de Nicolás Pezzucchi con la Ford Racing del Dole Racing en el TC Pick Up. Cayó al 3er. lugar a 7 puntos de Aguirre. Ahora su objetivo es volver a sumar muchos puntos.

Javier Torres

De los cuatro pilotos que presentará la estructura del Dole Racing en la 6ª carrera del TC Pick Up en el autódromo "Parque Ciudad de Río Cuarto", en la provincia de Córdoba, el piloto Nicolás Pezzucchi (Ford Ranger) es el que mejor se encuentra en la tabla de posiciones que lo tiene a Valentín Aguirre en la cima al acumular 96 puntos, tan sólo uno por delante de Gianini y siete con respecto al anterior líder, el de Olavarría.

En el TC Pick Up se anotaron 20 pilotos, la mayor cantidad en su corto historial. Debutarán tres pilotos, Luciano Ventricelli con la Volkswagen Amarok del Dose Competición, Leandro Mulet que se sube a la Toyota Hilux del DRS Team que en la fecha anterior condujo "Maxi" Juan, y "Josito" Di Palma con una Toyota Hilux del equipo de Pereira.

Vuelven a la categoría de camionetas Laureano Campanera (Fiat Toro Nº 91 - Donto Racing) y el chaqueño Augusto Carinelli (Toyota Hilux - Las Toscas Racing).

Nicolás Pezzucchi, que había llegado como el líder del campeonato a la carrera pasada en La Plata, protagonizó una interesante batalla con su compañero en el equipo Dole Racing y local, Gastón Mazzacane (Volkswagen Amarok) por la sexta posición, pero poco después el olavarriense terminó abandonando por un problema en su camioneta.

Borrón y cuenta nueva para el ex piloto de Turismo Carretera, con un desafío interesante por delante como es competir por primera vez en el "Imperio del Sur" cordobés.

EL POPULAR Medios se puso en contacto con el piloto de Olavarría para conocer cómo se prepara en la previa, donde reconoció que la categoría se encuentra cada vez más competitiva y que su objetivo es continuar siendo protagonistas porque su objetivo esta temporada es llegar al cierre con posibilidades al título.

- Primera salida de la ciudad de las diagonales. ¿Es motivador la visita al autódromo de Río Cuarto? ¿Lo conocés al autódromo?

"Está bueno que vayamos en este caso a Río Cuarto y que la categoría comience a visitar otros autódromos porque genera mucha categoría en el público. Me imagino una buena convocatoria porque las camionetas son atractivas. Para mí será la primera vez en Río Cuarto, no lo conozco. Tendré que mirar algunas cámaras antes de comenzar la actividad deportiva para luego adaptarme lo más rápido posible. Nunca lo transité, pero sé el dibujo y las características que tiene".

- La carrera pasada se cortó la buena racha. A pesar de no haber sumado quedaste 3ro. a 7 puntos. ¿El domingo recuperas el liderazgo?

"Una lástima la deserción, pero el buen colchón de puntos que tenía de las primeras cuatro fechas me permitió seguir en la lucha. No es mucha la diferencia. No sé si podré recuperar el liderazgo, pero intentaré tener una buena posición para sumar los puntos gordos y seguir en una posición expectante en el campeonato".

- Comienza la segunda mitad del campeonato. ¿Es ahora o nunca que tenés que arriesgar para conseguir la ansiada victoria?

"Siempre salí a buscar la victoria, pero hasta el momento no se pudo dar. La categoría crece carrera a carrera, todo se pone más difícil, pero lo voy a seguir intentando. Estaría bueno que ocurra, caso contrario seguir siendo competitivo y estando en la pelea con buenos resultados. Está cada vez más duro, pero no voy a bajar los brazos".