La segunda parte del año aparece como inolvidable para Agustín Herrera. Al anunciado regreso al TC Mouras con un Torino ahora confirmó la invitación por parte de Nicolás Trosset para ser parte de los 1000 Kilómetros de Buenos Aires del Turismo Carretera, el domingo 19 de agosto, sobre la Dodge del Maquin Parts Racing. El tercer integrante será Sebastián Salse, piloto del TC Pista Mouras donde compite sobre un Ford atendido por Pereiró Motorsports.

Todo ocurrió de imprevisto. En menos de 24 horas se resolvió su presencia en la Máxima como invitado del arrecifeño y en el Coliseo del automovilismo argentino en la carrera que todos quieren estar. "No lo puedo creer. El viernes me llamó Nicky (Trosset) para consultarme si me interesaba estar como invitado en el TC; sin dudarlo le dije que sí. Luego lo habló con el equipo y hace un rato confirmó mi presencia después de la aceptación por parte del Maquin Parts".

Luego se mostró entusiasmado por la gran noticia: "Tengo una alegría enorme, voy a cumplir el sueño de estar en el Turismo Carretera aunque sea como invitado", dijo el campeón 2009 del TC Pista Mouras y sobrino del Chueco José María Romero, el último ídolo de Olavarría que realizó más de 200 carreras en el TC siendo ganador en cuatro oportunidades.

Luego de haber integrado el equipo JCB Motorsport en el Campeonato Argentino 2017 de Turismo Nacional Clase 2, Agustín Herrera había definido continuar su participación en la divisional sobre un Renault Clio que alistaba el equipo GR Competición. La última experiencia para el olavarriense ocurrió el domingo 25 de febrero pasado, en Potrero de los Funes (San Luis) con un 19no. lugar en la final de la divisional menor.

Cuatro meses después está preparado para volver. Y nada mejor que en su propia casa: el autódromo "Hermanos Emiliozzi" del AMCO. Será el domingo 1 de julio en el TC Mouras sobre un Torino de la estructura de Esteban Trotta, el cual conocerá después de la presencia del Turismo Carretera el 10 de junio en Termas de Río Hondo.

Pero hoy piensa en el Turismo Carretera a través de la invitación de Trosset. "Voy a trabajar muchísimo para llegar en el mejor estado físico a los 1000 Kilómetros. Todo lo que vendrá será estupendo, una prueba en Olavarría con el Torino de mi amigo Trotta para retornar al TC Mouras y después pensar en mi ingreso al TC. Vuelvo a repetir que para mi será un sueño cumplido", concluyó.

Diario EL POPULAR de Olavarría