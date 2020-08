Hace exactamente 15 años Olavarría, una vez más quedaba en la rica historia del automovilismo argentino. Nadie podía pensar que aquel 6 de agosto de 2005 sería un día muy especial para uno de los más grandes pilotos de la historia.

Es que en el autódromo de Olavarría, el “Flaco” Juan María Traverso, ganaba su última carrera en 2004 con su Torino violeta de TC, y exactamente un año después le decía adiós al automovilismo, y giraba por última vez de manera oficial en un auto de competición.

El sábado 6 de agosto con una vuelta a lo “Traverso” logró meter a su Torino entre los 10 a la hora de clasificar.

Lejos pensábamos que sería la última vez que “El Maestro” iba a participar en una clasificación y mucho menos que no correría más.

Al día siguiente partía desde el tercer lugar debía largar Juan María Traverso con el Torino que atendía el equipo de Urtubey, sin embargo todos quedamos paralizados cuando Javier Delle Rose desde boxes por carburando radio decía: “Traverso no larga”.

El “Flaco” con su particular verborragia dijo: “No corro”. , sorprendiendo a Laborda y sobre todo al dueño del equipo Alejandro Urtubey.

Hoy se cumplen 15 años de aquella jornada sabatina donde disfrutamos por última vez de su exquisito manejo en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

Así el piloto de Ramallo le ponía punto final a una trayectoria de 35 años de pasión y éxitos.

“Estaba convencido de seguir, hasta que antes de la serie sucedió lo que vi en otros pilotos y en otras épocas. Quería dejar de correr el día que dejara de tener la motivación para sentarme en el auto de carrera y así fue. Me fui a poner el buzo y dije basta, no me lo pongo más. Corrí poniendo todo de mí pero sinceramente exprimí hasta la última gota de pasión que tenía”, dijo el Flaco en una de las tantas charlas que hemos tenido en su casona de Ramallo.

Con 54 años, atrás quedaban los 16 títulos nacionales, 6 títulos y 46 victorias en TC, 7 títulos y 68 triunfos en TC2000 y 19 victorias y 3 campeonatos en Top Race.

Ganador del Desafío de los Valientes, Ganador del Rally de la República Argentina en su Clase en 1988, Sub Campeón Italiano de Turismo en 1993.

Ganador en Gral. Roca con su coupé Fuego en llamas. Llegó en otras carreras con una rueda menos, Pigué con una Fuego, Alta Gracia con un Honda.

Traverso obtuvo en su extensa trayectoria 155 triunfos, luego de comenzar a correr en 1971.

Su primera victoria en el TC fue con Torino un 29 de octubre de 1972 en el semipermanente de 25 de Mayo, pcia. de Bs. As. y el último también con Torino, en el autódromo sudaméricano de Olavarría en 2004.

Un estilo único, que con el paso de los años parece agrandarse tanto en la pista como fuera de ella.

Un recuerdo de aquel sábado que puso punto final a la campaña del piloto más ganador y Campeón del automovilismo de pista en Argentina.

Por Marcelo Mercado / Carburando