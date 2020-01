"La idea es continuar todo igual pero por ahora no tenemos nada confirmado", contó Pezzucchi sobre TC Pick Up

El 15 de diciembre de 2019 Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) festejó el campeonato de TC Pick Up con un nueva victoria. Aquel domingo en La Plata, Omar Martínez (Ford) y Norberto Fontana (Nissan) completaron el podio. Nicolás Pezzucchi, el olavarriense del Dole Racing, sobrepasó a Fontana (JP Carrera), y se convirtió en el tercero de la carrera. Aunque a falta de dos giros, el arrecifeño se recuperó y se aseguró el tercer lugar.

La bandera a cuadros lo recibió a Pezzucchi en el 4to. puesto para quedar con el número 3 en el campeonato, por detrás de Gianini el campeón y Valentín Aguirre el subcampeón. Hoy los equipos del TC Pick Up se encuentran en modo vacaciones. La apertura 2020 está prevista para el 22 de marzo, por lo tanto, no genera movimiento en las estructuras.

En la misma situación se encuentra Pezzucchi. "Dentro de dos semanas habrá un panorama más clavo. Tengo tiempo respecto a otras categorías nacionales. La idea es continuar todo igual pero por ahora no tenemos nada confirmado. Estoy en el período de conversaciones con los auspiciantes, saber con cuáles voy a contar y saber qué es lo que me falta. Habrá que esperar un tiempo más. Los mismos equipos de TC Pick Up están en el Turismo Carretera que tendrá su apertura el 16 de febrero en Viedma, una semana antes del TC Mouras, así que están abocados a otros temas y no a las camionetas".

