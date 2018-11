Diego Ciantini se impuso en la primera serie del TC Pista, disputada en San Juan. El de Balcarce se llevó la batería escoltados por Marcos Muchiut y Pablo Costanzo.

El “bochita” tomó la delantera en la largada de la competencia y de allí no tuvo inconvenientes para imponerse sobre Muchiut, que no pudo seguirle el ritmo durante la carrera y además, debió soportar el acoso de Costanzo durante las cinco vueltas, pese a que el de Chascomús no pudo quebrarlo.

Detrás de el pelotón de punta, Federico Pérez, protagonista de la copa, fue tocado por Federico Iribarne y se retrasó, al igual que Ricardo Degumois y Luciano Trappa, que se tocaron en la vuelta previa…

Posteriormente, luego de las series de la categoría, los comisarios decidieron excluir del evento a Iribarne, por la maniobra en la que perjudicó al piloto de Junín.

Juan Cruz Benvenuti se impuso en la segunda serie del TC Pista en el Villicum. Fue escoltado por Kevin Candela y Andrés Jakos. Esta batería fue la mas rápida de las dos.

El piloto de Villa La Angostura consiguió, con la misma contundencia que Ciantini había mostrado en la primera, llevarse el segundo parcial. Con un trámite similar, la pelea pasaba en los relojes, para definir quién sería el que largue en la cuerda.

Detras de Benvenuti, se posicionaron Kevin Candela, Andrés Jakos y el resto del pelotón, que no mostro mayores variantes a lo largo de la carrera. De hecho, el de Torino se escapó del piloto de Bragado, y este a su vez, tomó distancias del piloto de Dodge.

La final del TC Pista se pondrá en marcha a partir de las 11:50, a 20 vueltas o 40 minutos.

Prensa Largaron.com