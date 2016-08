Pezzucchi vuelve con ganas de entrar al Playoff

La fecha de cierre de la Etapa Regular y última fecha de la Copa Entre Ríos tiene 29 inscriptos en el TC Pista para la competencia en el Autódromo de Paraná, donde varios de ellos disputarán por una de las tres vacantes en el "Grupo de los Doce" que pelearán por la Copa de Plata en las últimas cinco fechas.

Nicolás Pezzucchi regresa con el Chevrolet del GF Team motorizado por "Gardelito" Fernández, y llega con posibilidades de entrar al Playoff, ya que se encuentra 14º con 202 unidades, peleando las tres vacantes con Julián Santero (254,5 y una victoria), Joel Gassmann (239), Nazareno López (228,5), Emmanuel Alifraco (213,5), Alejandro González (197), Federico Lynn (193,50), Martín Vázquez y Valentín Aguirre (ambos con 186 puntos), cuando quedan en juego 47.

La disputa por ser el ganador de la Etapa Regular será entre cuatro pilotos, donde Nicolás Cotignola llega a la capital entrerriana liderando con 353,50 luego de sus tres victorias, con Juan Martín Bruno a 11,50 puntos, Marcos Muchiut a 27 y Tomás Urretavizcaya, último ganador en Paraná a 47 y también con tres triunfos, aunque deberá esperar que Cotignola sea excluido, ya que de los 47 puntos en juegos, el 29° se lleva 6, quedando 41 netos.

En tanto, en la definición de la Copa Entre Ríos hay varios con posibilidades con Bruno al frente acumulando 83 unidades seguido de Santero (76,50) Urretavizaya (75,50), Federico Pérez (67,50), Pablo Costanzo y Juan Pablo Barucca, ambos con 65,50, la lista sigue con once pilotos que matemáticamente pueden ganarla.

Habrá tres ausencias con respecto a la fecha anterior en Rafaela: Gastón Ferrante (Chevrolet - Guerra Racing), Walter Sotro (Ford - Di Meglio Motorsport) y Sebastián Abella (Dodge - Taco Competición)

EL POPULAR entrevistó ayer a Nicolás Pezzucchi previo al décimo capítulo. El campeón 2013 de la telonera tiene como anhelo ingresar al Playoff o, caso contrario, ser ganador en una de las competencias que restan en el calendario.

-A pesar de la ausencia en Rafaela existe la chance matemática de ingresar al Playoff. ¿Ese es el objetivo en Paraná?

-Si bien las chances de ingresar al Playoff son ciertas, dependo primero de un buen resultado y luego de la producción que alcancen mis rivales. El objetivo fundamental es el de ser protagonista, tener una carrera sin roces. Estaría muy bueno poder llegar entre los mejores seis de la final.

-En 2015, Crusitta resultó el escolta del ganador Urretavizcaya. Justamente utilizás el mismo Chevrolet, así que podés llegar a ser gran protagonista.

-El antecedente en Paraná es muy bueno. Me abre expectativas además de ser un autódromo que me agrada mucho donde me ha ido bien. Necesito tener suerte, alcanzar un fin de semana "redondito". Hace como dos meses que recién conozco el auto, tengo pocas vueltas en el Chevrolet. Espero que desde el vienes ya empiece a funcionar todo bien.

-¿La continuidad en la telonera depende si ingresás a la Copa de Plata?

-Entrar a la Copa me daría un gran empujón anímico, pero la idea, ingrese o no al Playoff, es terminar la temporada de la mejor manera. Me encantaría poder ganar alguna carrera de las que quedan. Comencé el año con grandes expectativas y no se me cumplieron ninguna de las que me había propuesto. Si no entro a la Copa de Plata, me la juego por ganar una carrera. Espero primero poder estar en las carreras que siguen en el calendario y después sí pelear por la victoria en alguna.